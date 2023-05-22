Огромные потери армии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов, уничтожен вражеский самолет — Генштаб

22 мая, 08:34
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За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники российских оккупантов (Фото:АрміяInform)

За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники российских оккупантов (Фото:АрміяInform)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 22 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 203880 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 3278 (+20) ед,
  • РСЗО — 565 (+1) ед,
  • средства ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+1) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8),
  • крылатые ракеты — 1011 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6129 (+14) ед,
  • специальная техника — 427 (+2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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