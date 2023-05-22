Огромные потери армии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов, уничтожен вражеский самолет — Генштаб
За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники российских оккупантов (Фото:АрміяInform)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 22 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 203880 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3785 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7407 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 3278 (+20) ед,
- РСЗО — 565 (+1) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+1) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8),
- крылатые ракеты — 1011 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6129 (+14) ед,
- специальная техника — 427 (+2).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.