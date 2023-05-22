Огромные потери армии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов, уничтожен вражеский самолет — Генштаб 22 мая, 08:34 За сутки ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники российских оккупантов (Фото:АрміяInform)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 22 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 203880 ( +720) человек ликвидировано,

+720) человек ликвидировано, танков — 3785 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7407 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 3278 ( +20) ед,

+20) ед, РСЗО — 565 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 327 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 309 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 ( +8),

+8), крылатые ракеты — 1011 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6129 ( +14) ед,

+14) ед, специальная техника — 427 ( +2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



