Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожен вертолет — Генштаб 6 июня, 08:58 С начала большой войны ВСУ уже уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 211 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 6 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 211150 ( +800) человек ликвидировано,

+800) человек ликвидировано, танков — 3860 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 7543 ( +20) ед,

+20) ед, артиллерийских систем — 3603 ( +36) ед,

+36) ед, РСЗО — 590 ( +6) ед,

+6) ед, средства ПВО — 351 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 299 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 ( +23),

+23), крылатые ракеты — 1171 ( +35),

+35), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6332 ( +20) ед,

+20) ед, специальная техника — 489 ( +5).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.