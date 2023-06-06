Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожен вертолет — Генштаб
С начала большой войны ВСУ уже уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 211 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 6 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 211150 (+800) человек ликвидировано,
- танков — 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,
- РСЗО — 590 (+6) ед,
- средства ПВО — 351 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),
- крылатые ракеты — 1171 (+35),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,
- специальная техника — 489 (+5).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.