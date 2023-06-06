Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожен вертолет — Генштаб

6 июня, 08:58
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С начала большой войны ВСУ уже уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала большой войны ВСУ уже уничтожили почти 30 тысяч единиц военной техники армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 211 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 6 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков — 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 3603 (+36) ед,
  • РСЗО — 590 (+6) ед,
  • средства ПВО — 351 (+2) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),
  • крылатые ракеты — 1171 (+35),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20) ед,
  • специальная техника — 489 (+5).

Видео дня

Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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