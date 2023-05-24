Уничтожен вертолет и сотни оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях армии РФ в Украине
Потери РФ в Украине с начала большой войны составили почти 205 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 400 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 24 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 204760 (+400) человек ликвидировано,
- танков — 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
- РСЗО — 570 (+5) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
- крылатые ракеты — 1015 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
- специальная техника — 440 (+7).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.