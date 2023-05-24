Уничтожен вертолет и сотни оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях армии РФ в Украине 24 мая, 08:59 Потери РФ в Украине с начала большой войны составили почти 205 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 400 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 24 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 204760 ( +400) человек ликвидировано,

+400) человек ликвидировано, танков — 3792 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 7424 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 3339 ( +21) ед,

+21) ед, РСЗО — 570 ( +5) ед,

+5) ед, средства ПВО — 327 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 296 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 ( +7),

+7), крылатые ракеты — 1015 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6146 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 440 ( +7).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



