Уничтожен вертолет и сотни оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях армии РФ в Украине

24 мая, 08:59
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Потери РФ в Украине с начала большой войны составили почти 205 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала большой войны составили почти 205 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 400 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 24 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 204760 (+400) человек ликвидировано,
  • танков — 3792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
  • РСЗО — 570 (+5) ед,
  • средства ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+0) ед,
  • вертолетов — 296 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
  • крылатые ракеты — 1015 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
  • специальная техника — 440 (+7).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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