Массированный ракетный удар РФ: в ОП рассказали, сколько нужно времени на восстановление объектов энергетики

16 ноября, 15:05
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Восстановление некоторых объектов энергетики Украины может занять до двух недель (Фото:ГСЧС во Львовской области)

Восстановление некоторых объектов энергетики Украины может занять до двух недель (Фото:ГСЧС во Львовской области)

Восстановление некоторых объектов энергетики Украины после массированных ракетных ударов России может занять до двух недель.

Об этом в среду, 16 ноября, эфире телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Относительно сроков это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2−3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим», — отметил он.

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По словам представителя ОП, аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение двух-трех дней.

Тимошенко рассказал, что вчера вечером в Украине от электроснабжения были отключены около 10 миллионов абонентов. По состоянию на утро 16 ноября, без света оставались около двух миллионов.

Сейчас практически во всех областях действуют как почасовые, так и аварийные графики отключения света.

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Перед энергетиками сейчас стоит задача выйти на уровень электроснабжения, который был на прошлой неделе.

Тимошенко сказал, что в Киеве, Киевской, Львовской и Хмельницкой областях уже вышли на такие графики.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

Оккупанты выпустили 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Калибр), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, Орион и Орлан-10.

Противовоздушная оборона сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, Калибр), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

Однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, во многих областях Украины начались аварийные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=IPZK9o8Lljs


Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Энергетика Ракеты Ракетные удары Украина Война России против Украины

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