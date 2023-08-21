«Разные вызовы». Игнат рассказал, сколько нужно истребителей Украине, чтобы получить преимущество в небе 21 августа, 16:35 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Украине необходимо 128 истребителей для того, чтобы заменить старый авиационный парк техники. Такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

По словам Игната, если Украине передадут 42 истребителя, это примерно четыре авиационные бригады.

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«К этой цифре (128 — ред.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности», — говорит Игнат.

На обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны — в Великобританию и Швецию.

«Базовая подготовка: легкомоторный самолет западного производства, после него уже реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16. До двух лет такая программа предусматривает, но наши люди могут удивлять и заканчивать обучение быстрее», — говорит Игнат.

В августе США предоставили разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 «уже началось», но добавил, что поставки самолетов начнутся после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.

В пятницу, 18 августа, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.