Суммарный залп — 28 ракет. В ВМС сообщили, сколько носителей Калибров РФ вывела в Черное море

25 января, 12:25
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В Черном море находится четыре носителя крылатых ракет Калибр (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море находится четыре носителя крылатых ракет Калибр (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на среду, 25 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских военных кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Суммарный залп составляет 28 ракет.

В Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

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В Средиземном море находится 10 российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.

По данным ОК Юг, самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, которые были зафиксированы в течение полномасштабной войны, составлял 48 единиц.

17 января количество ракет приблизилось к рекордному и составляло 44 единицы.

https://www.youtube.com/watch?v=X8amkkVB6xQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Ракеты Военные корабли Война России против Украины Калибр

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