На боевом дежурстве. Россия держит в Черном море три носителя Калибров, общий залп — 20 ракет 24 декабря, 14:01 Россия держит в Черном море три носителя Калибров (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на субботу, 24 декабря страна-агрессор Россия держит в Черном море на боевом дежурстве до 11 вражеских кораблей.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

Из них три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп – 20 ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

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В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 30 судов, из них два судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю - 25 судов, из них десять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.