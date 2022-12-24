На боевом дежурстве. Россия держит в Черном море три носителя Калибров, общий залп — 20 ракет
Россия держит в Черном море три носителя Калибров (Фото:Минобороны РФ)
По состоянию на субботу, 24 декабря страна-агрессор Россия держит в Черном море на боевом дежурстве до 11 вражеских кораблей.
Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.
Из них три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп – 20 ракет.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.
В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общий залп – 72 ракеты.
За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовскому морю — 30 судов, из них два судна двигались из пролива Босфор;
к Черному морю - 25 судов, из них десять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.