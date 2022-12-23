В Черном море Россия держит один носитель Калибров с общим залпом в четыре ракеты — ВМС

23 декабря, 15:57
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Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

Военный корабль РФ в Черном море (Фото:missilethreat.csis.org)

По состоянию на 23 декабря на боевом дежурстве в Черном море находятся девять российских кораблей, из них — один носитель Калибров с общим залпом в четыре ракеты.

Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Россия также держит в Азовском море два вражеских корабля, в Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общий залп которых составляет — 72 ракеты.

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Накануне в ВМС сообщили, что в последние шесть дней Россия не держала на дежурстве в Черном море носители крылатых ракет Калибр.

В украинской разведке заявляли, что никто не знает, когда будет следующая ракетная атака со стороны РФ, поскольку страна-агрессор руководствуется собственной логикой.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

https://www.youtube.com/watch?v=hnL_svNHwb0&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Война России против Украины Калибр

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