Директор профильного агентства назвал количество бракованных мин, которые заменил Павлоградский химический завод

«Несколько десятков тысяч мин было возвращено производителю, чтобы он их заменил. По состоянию на сегодня он их все заменил и допоставил недостающее количество», — заявил Жумадилов в эфире Radio NV.

Он добавил, что все мины, которые вернули бойцы, сообщив, что они некачественные, были приняты и заменены.

«Все ли то, что зашло в этот процесс, отражает объективное количество некачественных мин, которые были в то время на фронте? Я этого не могу знать, потому что я так понимаю, что в то время, когда эти рекламации (претензии от покупателя продавцу — ред.) готовились, те мины были использованы», — сказал также Жумадилов.

Директор АОЗ заверил, что причина, по которой на вооружение ВСУ попали некачественные мины, на данны момент искоренена.

«Были изменены ТУ, технические условия, по которым эти мины производятся данным производителем, чтобы учесть те недостатки, те дефекты, которые были обнаружены, и не допустить повторения таких дефектов. По состоянию на сегодня, по этой номенклатуре от данного производителя у нас нет жалоб по качеству», — сообщил он.

Директор АОЗ также призвал присылать информацию, если подобные жалобы появятся.

«Сейчас, действительно, более чувствительны, более открыты к тому, когда появляются такие жалобы, и производители, и те структурные подразделения Министерства обороны, которые отвечают за качество. [Они пытаются] проактивно иногда реагировать на те или иные жалобы, смотреть и дополнительно анализировать, есть ли какие-то нюансы по производственному циклу, чтобы конструктивно менять изделие», — сказал Жумадилов.

Скандал из-за некачественных мин на вооружении ВСУ — главное

6 ноября 2024 года издание Цензор.НЕТ написало, что ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома. Украинские военные жаловались, что снаряды не взрываются или не долетают до целей.

25 ноября журналист Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч снарядов калибра 120 мм. Он отметил, что «начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась большая бюрократическая работа».

В Минобороны заявили, что работали над этим вопросом «в закрытом периметре» для обеспечения эффективности и безопасности.

29 апреля СБУ сообщила о задержании руководства оборонного завода, а также экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и главы группы контроля соответствующего подразделения, которых подозревают в производстве некачественных мин для ВСУ.

1 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения должностным лицам завода, а также должностным лицам военного представительства Минобороны.

2 мая Жумадилов заявил, что Минобороны не будет прекращать сотрудничество с оборонным предприятием в Днепропетровской области, которое поставило ВСУ некачественные боеприпасы, потому что это может привести к его закрытию.

