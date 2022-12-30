Уверенно идем к победе. С февраля украинские военнослужащие уже деоккупировали почти 1900 населенных пунктов — Офис президента 30 декабря, 16:49 Деоккупация Харьковской области (Фото:Боровский поселковый совет/ Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военнослужащие уже освободили от российских оккупантов 1884 населенных пункта.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также подчеркнул, что сразу за ВСУ туда пришли украинские власти.

Также продолжается восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, предоставляется гуманитарная помощь, восстанавливаются государственных услуг, совершаются денежные выплаты.

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Он также добавил, что с первых дней войны в Украине восстанавливают все, что разрушили россияне — жилье, больницы, школы, инфраструктуру, энергетику.

Освобождение и отступление российских войск на восточный берег Днепра в Херсонской области стало новой важной вехой в освобождении оккупированных Россией территорий Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 ноября Украина освободила 63% своей территории, захваченной российской армией с начала февральского полномасштабного вторжения.

В феврале — марте 2022 года России удалось захватить почти пятую часть территории Украины, или около 119 тыс. кв. км. На пике российского вторжения, с учетом захваченных после 2014 года территорий Донбасса, Россия оккупировала чуть более 160 тыс. кв. км территории Украины. Однако ВСУ и другим силам обороны Украины удалось освободить от оккупантов почти половину этой территории (47%): после вытеснения россиян сначала из-под Киева и северных областей, затем с северо-востока и наконец из части Херсонской области.