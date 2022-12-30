Уверенно идем к победе. С февраля украинские военнослужащие уже деоккупировали почти 1900 населенных пунктов — Офис президента

30 декабря, 16:49
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Деоккупация Харьковской области (Фото:Боровский поселковый совет/ Facebook)

Деоккупация Харьковской области (Фото:Боровский поселковый совет/ Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военнослужащие уже освободили от российских оккупантов 1884 населенных пункта.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он также подчеркнул, что сразу за ВСУ туда пришли украинские власти.

Также продолжается восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, предоставляется гуманитарная помощь, восстанавливаются государственных услуг, совершаются денежные выплаты.

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Он также добавил, что с первых дней войны в Украине восстанавливают все, что разрушили россияне — жилье, больницы, школы, инфраструктуру, энергетику.

Освобождение и отступление российских войск на восточный берег Днепра в Херсонской области стало новой важной вехой в освобождении оккупированных Россией территорий Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=LoUVKvlUlEU&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

По данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 ноября Украина освободила 63% своей территории, захваченной российской армией с начала февральского полномасштабного вторжения.

В феврале — марте 2022 года России удалось захватить почти пятую часть территории Украины, или около 119 тыс. кв. км. На пике российского вторжения, с учетом захваченных после 2014 года территорий Донбасса, Россия оккупировала чуть более 160 тыс. кв. км территории Украины. Однако ВСУ и другим силам обороны Украины удалось освободить от оккупантов почти половину этой территории (47%): после вытеснения россиян сначала из-под Киева и северных областей, затем с северо-востока и наконец из части Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=x5COHPgBNfQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины деоккупация

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