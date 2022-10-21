В Донецкой области освобождены 43 населенных пункта, в семи из них почти не осталось людей — ОВА 21 октября, 17:01 С освобожденных территорий эвакуировали 298 человек, в том числе 11 детей. (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В Донецкой области освободили 43 населенных пункта в трех общинах, в семи из которых почти не осталось людей.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Доложил, что по состоянию на сегодняшний день в Донецкой области освобождены 43 населенных пункта в 3 общинах. 7 из этих населенных пунктов полностью обезлюдели — людей там практически не осталось», — сообщил он.

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Кириленко добавил, что в освобожденных городах и селах развернули штаб по оказанию гуманитарной помощи, которую получили уже 17,5 тысячи жителей Святогорской и Лиманской общин, где всего проживает сейчас 18,5 тысячи человек.

Также с освобожденных территорий эвакуировали, по его данным, 298 человек, в том числе 11 детей.

«На указанных территориях до сих пор нет ни воды, ни электричества, ни отопления; газоснабжение восстановлено в 13 поселениях. Восстановить все эти муниципальные услуги будет очень тяжело, но мы над этим тоже работаем», — почеркнул он.

Ранее Кириленко сообщал, что самые горячие направления фронта сейчас — Бахмутское и Авдеевское, на Бахмутском российские оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины и несут серьезные потери.