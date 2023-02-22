В Харьковской области под оккупацией находятся 29 населенных пунктов — ОВА 22 февраля, 20:07 Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В Харьковской области области оккупированными остаются 29 населенных пунктов. Связи с ними нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас временно оккупированными остаются 29 населенных пунктов, никакой связи с ними нет», — заявил он.

По его словам, с этими территориями нет никакого сообщения. Он отметил, что людей там осталось мало, но они есть.

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«Мы не можем довезти туда гуманитарную помощь. Люди почти год уже без электроэнергии», — объяснил Синегубов.

22 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что защитники Украины обнаружили две диверсионно-разведывательных группы российских оккупантов в Двуречанском районе Харьковской области.