«В первой линии наступательных войск». До 5000 наемников ЧВК Вагнера находятся в Украине — военная разведка

30 августа, 15:37
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Оккупанты увеличили количество наемников ЧВК для войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупанты увеличили количество наемников ЧВК для войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины, по данным военной разведки, до 5000 наемников ЧВК Вагнера/Лига. Их используют как штурмовые отряды и отправляют в первую линию наступательных войск.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Разведка пишет, что скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России проваливается. Поэтому оккупанты увеличили количество наемников ЧВК для войны против Украины.

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«Россияне все чаще отказываются умирать за идею кремлевского диктатора», — говорится в сообщении.

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По данным военной разведки, на захваченных регионах находится около 4500−5000 российских боевиков.

«Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск», — уточнили в ГУР.

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Ранее стало известно, что ЧВК Вагнера вербуют заключенных для войны против Украины. По данным СМИ, согласились участвовать в боевых действиях больше тысячи заключенных.

В первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство, пишут росСМИ.

По данным Минобороны Великобритании, ЧВК Вагнер понесла большие потери на войне против Украины, и снизила требования для наемников.

https://www.youtube.com/embed/FnJGS4IT7h0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Разведка Российские наемники Частная военная компания Вагнера

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