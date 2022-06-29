Ассоциация городов Украины назвала количество мэров в российском плену

29 июня, 05:47
Мэр Херсона Игорь Колыхаев (Фото:facebook.com/kolykhaev.igor)

Мэр Херсона Игорь Колыхаев (Фото:facebook.com/kolykhaev.igor)

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты похитили 55 чиновников, из которых 30 — мэры городов. Уже освобождены 26 мэров и 23 местных чиновника.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

На 28 июня в российском плену остаются четыре мэра и другие представители местного самоуправления.

auc.org.ua
Фото: auc.org.ua

Мэра Херсона Игоря Колихаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Херсон Война России против Украины

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