Ассоциация городов Украины назвала количество мэров в российском плену
Мэр Херсона Игорь Колыхаев (Фото:facebook.com/kolykhaev.igor)
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты похитили 55 чиновников, из которых 30 — мэры городов. Уже освобождены 26 мэров и 23 местных чиновника.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
На 28 июня в российском плену остаются четыре мэра и другие представители местного самоуправления.
Мэра Херсона Игоря Колихаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.
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