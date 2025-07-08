Четыре предпринимателя имеют преференции в поставке пеллет для отопления в Марганце (Фото: рисунок Марта Харковец)

Россияне неустанно терроризируют Марганец Днепропетровской области, где до начала войны жили более 40 тысяч человек. В городе постоянные перебои с поставками электроэнергии и воды, жители страдают от регулярных обстрелов артиллерией и дронами из оккупированного Энергодара, что на левом берегу Днепра. Тем временем мэр Марганца Геннадий Боровик зарабатывает, говорится в расследовании Елизаветы Чип, NGL.media . Местный Комбинат коммунальных услуг, который обеспечивает отопление критической инфраструктуры, за полтора года заключил более 70 сделок на 123 млн грн, из которых более 112 млн грн получили только четверо предпринимателей, прямо связанных с Боровиком.

Осенью 2022 года больницы, школы, садики и другие предприятия коммунальной сферы Марганца рисковали остаться без тепла. Частная компания Апс пауэр технолоджи, которая их обогревала с 2016 года, объявила процедуру банкротства.

Еще в 2016 году эта компания построила шесть новых котельных, работающих на пеллетах. Тогда это позволило городу отказаться от старых и неэффективных котельных на газе.

Банкротство Апс пауэр технолоджи привело к тому, что Марганецкий горсовет выкупил котельные и передал их новосозданному коммунальному предприятию Комбинат коммунальных услуг. При этом руководителем коммунального предприятия стал Генадий Рябоконь — бывший руководитель обанкротившейся компании.

Первые сделки: завышенные цены с самого начала

Комбинат коммунальных услуг начал закупать товары и услуги с конца 2023 года. На сегодня предприятие, по данным Clarity Project, уже заключило 71 соглашение общей стоимостью 123 млн грн. Ожидаемо, самая большая статья расходов — топливные пеллеты, на которые потратили 112 млн грн.

В конце 2023 года коммунальное предприятие заключило четыре одинаковых соглашения с четырьмя разными ФЛП — Светланой Сысоевой, Светланой Овдий, Галиной Пасечник и Аленой Ефимовой — общей стоимостью 35,2 млн грн. Каждая предпринимательница получила по 8,8 млн грн за 1300 тонн трех видов топливных пеллет.

Все четверо поставляли пеллеты по одинаковым — и существенно завышенным ценам. В договорах указано, что за тонну пеллет из лузги подсолнечника и отрубей Комбинат коммунальных услуг платил по 5500 грн, хотя соседние громады в то же время покупали такие пеллеты по 4800 грн/т и 4490 грн/т соответственно. А древесные пеллеты марганцевские коммунальщики купили по 11 000 грн/т, хотя могли бы за 6985 грн/т. Таким образом общая переплата на сделках 2023 года составила более 8,2 млн грн.

Заоблачные цены 2025 года и вмешательство аудиторов

Весной 2025-го Комбинат коммунальных услуг начал подготовку к следующему отопительному сезону. Уже 17 апреля предприятие провело прямую закупку 7200 тонн пеллет общей стоимостью 76,8 млн грн. Этот объем поровну поделили между собой уже упомянутые Светлана Сысоева и Светлана Овдий, которые снова предложили абсолютно одинаковые цены.

Каждая из предпринимательниц должна была поставить по 120 тонн трех различных видов пеллет: из лузги подсолнечника, пшеничных отрубей и древесины. В обоснованиях к договорам коммунальщики уверяли, что среди всех коммерческих предложений Сысоева и Овдий предложили самую низкую цену.

Однако NGL.media обнаружили, что на самом деле стоимость пеллет завышена почти вдвое. На этот раз коммунальщики платят по 10 000 грн за тонну пеллет из шелухи или отрубей, хотя рыночные цены не превышают 5500 грн/т. Более дорогие древесные пеллеты Комбинат коммунальных услуг решил купить по 12 000 грн/т, хотя мог бы по 6400 грн/т.

Несложные подсчеты показывают, что в результате переплата на этих двух закупках у Светланы Сысоевой и Светланы Овдий превышает 35 млн грн.

Вопросы к стоимости пеллет для марганцевских коммунальщиков возникли и у Госаудитслужбы, которая в конце мая начала соответствующие проверки. В тот же день Комбинат коммунальных услуг внезапно обнародовал дополнительные соглашения, снизив стоимость пеллет сразу на 29 млн грн — с 76,8 млн грн до 47,8 млн грн.

Руководство Комбината коммунальных услуг отказалось отвечать на запрос NGL.media о причинах такого резкого снижения стоимости. Аудиторам коммунальщики объяснили это «колебанием цен на пеллеты топливные в сторону уменьшения». Такой ответ аудиторов удовлетворил. При этом, похоже, никто не обратил внимания, что эти дополнительные соглашения о снижении до 47,8 млн грн датированы следующим днем после заключения основных соглашений на 76,8 млн грн. Вот такое «колебание цен» в течение одного дня.

Команда мэрских поставщиков

Как выяснили NGL.media, Светлану Сысоеву, Светлану Овдий, Галину Пасечник и Алену Ефимову объединяет не только продажа пеллет по одинаковым ценам. Все они похожи на подставных лиц и связаны с мэром Марганца Геннадием Боровиком. Похоже, что именно Боровик и является главным организатором и бенефициаром их деятельности.

Городской голова Марганца Геннадий Боровик / Фото: Геннадий Боровик / Instagram

31-летняя Светлана Сысоева первую сделку стоимостью 8,8 млн грн заключила всего через месяц после регистрации ФЛП. Вместе с договором на портале электронных закупок Prozorro был обнародован протокол проверки качества пеллет, в котором указали адрес склада, где они хранились. Оказалось, что Сысоева хранит 1300 тонн пеллет на Томаковском комбикормовом заводе, который принадлежит мэру Марганца Боровику.

Кроме того, Сысоева фактически является подчиненной Боровика, так как работает директором коммунального Центра творчества детей и учащейся молодежи, где еще и ведет хореографический кружок. Ее муж Александр Сысоев работает главным инженером компании Агро-Хлеб, которая тоже принадлежит мэру.

Сейчас Светлана Сысоева, по данным YouControl, имеет соглашения на поставку пеллет трем коммунальным предприятиям Марганца общей стоимостью почти 52 млн грн. Она отказалась говорить с NGL.media о влиянии мэра города на ее бизнес.

60-летняя Светлана Овдий начала заключать сделки с марганцевскими коммунальщиками с 2022 года. Сначала были небольшие подряды на поставку муки, манки и крахмала, впоследствии — миллионные контракты на пеллеты общей стоимостью более 51 млн грн.

Светлана Овдий заявила NGL.media, что не может ничего комментировать, потому что продажами пеллет занимается ее бухгалтер Инна Касьянова, которая, в свою очередь, отказалась от комментариев. Примечательно, что Инна Касьянова работает главным бухгалтером Томаковского комбикормового завода — того самого, что принадлежит Боровику.

33-летняя Галина Пасечник зарегистрировала ФЛП в 2022 году. До сделки на пеллеты стоимостью 8,8 млн грн она получила лишь два небольших подряда от Марганецкой центральной городской больницы на ремонт и подготовку к отопительному сезону.

На личной странице в Instagram Галина рассказывает о похудении, а на коммерческой — продает брендовую детскую одежду. Комментировать сотрудничество с коммунальными предприятиями Пасечник отказалась, ссылаясь на нехватку времени.

Ее муж Павел Пасечник также заключил несколько мелких сделок с Комбинатом коммунальных услуг на 600 тыс. грн. Он ФЛП и владеет парой компаний, одна из которых — ООО Славия 2017 — зарегистрирована по адресу ООО Агро-Хлеб Боровика. Кроме того, в прошлом году Павел Пасечник представлял Агро-Хлеб на аукционе по передаче в субаренду земли.

Алена Ефимова также зарегистрировалась предпринимателем незадолго до получения подряда на 8,8 млн грн. При регистрации она указала контактным номер телефона депутата Марганецкого горсовета и зятя мэра Дмитрия Буряка.

Дмитрий и Екатерина Буряки. Екатерина — дочь мэра Марганца Геннадия Боровика / Фото: ВКонтакте

Дмитрий Буряк в телефонном разговоре с NGL.media сначала подтвердил, что представляет Ефимову, однако, выслушав вопрос, отказался от комментариев. «Я не владею информацией и не знаю, почему Алена Ефимова указала мой номер при регистрации. Задайте ей эти вопросы», — нервно ответил Буряк. После разговора его телефон исчез из контактов ФЛП Ефимовой, однако остался в истории изменений информации о предпринимательнице.

NGL.media не удалось связаться с Аленой Ефимовой.

Семейные связи в коммунальной схеме

Зять мэра Дмитрий Буряк участвует в этой истории с самого начала. В 2023 году он работал в коммунальном предприятии Инфраструктурного развития и благоустройства Марганецкой городской территориальной громады, которое покупало для города котельные обанкротившегося Апс пауэр технолоджи.

Представлял город на том аукционе Генадий Рябоконь — бывший директор Апс пауэр технолоджи и нынешний руководитель Комбината коммунальных услуг.

В письменном комментарии для NGL.media Рябоконь заверил, что поставщиков пеллет выбирает, ориентируясь исключительно на надежность и качество товара. «У нас не только есть надежный поставщик — мы поддерживаем местных предпринимателей, которые поддерживают экономику города», — пояснил он.

Расследование NGL.media свидетельствует, что Комбинат коммунальных услуг действительно поддерживает местных предпринимателей — но только при условии их связи с мэром Марганца Геннадием Боровиком, его семьей или бизнесом.

Полтора года пул из четырех прямо связанных с мэром предпринимателей продает коммунальному предприятию биотопливо по очевидно завышенным ценам. Общая стоимость таких сделок уже превысила 112 млн грн.

Перед публикацией этого материала NGL.media обратились к Геннадию Боровику с просьбой прокомментировать его роль в этой истории и выявленные факты растраты городского бюджета, однако он отказался в грубой форме.