«Абсолютное большинство — пенсионеры». В Мариуполе остается около 90 тысяч человек, население уменьшается — Андрющенко 15 марта, 20:13 65-летняя женщина на фоне развалин многоквартирного дома в Мариуполе, в котором она жила раньше, 5 февраля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал Radio NV, что в оккупированном городе остается 90 тысяч жителей, большинство которых пенсионеры.

«В городе остается примерно 90 тысяч человек, абсолютное большинство из них — это пенсионеры, около 12 тысяч детей. Все остальные — совершеннолетнее население. Наблюдаем тенденцию положительного уменьшения, потому что люди уезжают. Пока что едут через Россию в страны ЕС, некоторые возвращаются в Украину, некоторые остаются в цивилизованных странах переждать боевые действия», — сообщил Андрющенко в эфире Radio NV.

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Советник мэра Мариуполя констатировал, что население города уменьшается, в чем играет свою роль смертность.

«И находится примерно, кроме того, 40 тысяч — гражданские оккупанты и военного корпуса в целом с районом где-то около 25 тысяч на сегодняшний день», — добавил он.

7 июня 2022 года Мариупольский горсовет сообщал, что в разрушенном городе остаются 100−120 тысяч жителей.

По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года в Мариуполе проживало более 425 тысяч человек.

После оккупации города по состоянию на начало июня 2022 года около 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную Украине территорию, от 50 до 70 тысяч находились в приазовских поселках или на оккупированных территориях востока и юга Украины, еще около 47 тысяч были депортированы или вынуждены выехать в Россию или Беларусь. Также, по данным горсовета Мариуполя, около 22 тысяч жителей города убили российские оккупанты.