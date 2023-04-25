За год почти 100 тысяч мужчин призывного возраста получили разрешение на выезд за границу, но не все им воспользовались 25 апреля, 18:59 Граница Украины (Фото:ЛБ)

С начала полномасштабной войны и до конца 2022 года 96 442 человека призывного возраста получили разрешение на выезд за границу. Однако 30 068 мужчин не воспользовались предоставленным разрешением.

Об этом говорится в предварительном отчете Временной следственной комиссии Совета.

Комиссия отмечает, что даже при наличии разрешения на выезд 3178 мужчин не смогли подтвердить цели своего выезда. Следовательно, их не выпустили из Украины. В то же время комиссия зафиксировала, что многие мужчины не вернулись после того, как истек их срок пребывания за границей.

Видео дня

В общей сложности это 9 373 человека, или 11,17% от общего количества. Больше таких случаев фиксируется с разрешениями, выданными в Харьковской, Тернопольской и Волынской областях.

7 марта пограничники рассказывали, что за время войны задержали более 11 тысяч нарушителей, пытавшихся уехать вне пунктов пропуска. Еще более 4 тысяч пытались выехать с поддельными документами.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. В последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля — до 20 мая 2023 года.

Военное положение предусматривает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18−60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особых исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.