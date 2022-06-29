До вторжения было 100 тысяч. Мэр Славянска рассказал, сколько людей осталось в городе

29 июня, 20:24
Житель Славянска несет воду мимо поврежденного обстрелом оккупационных войск дома, 7 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Житель Славянска несет воду мимо поврежденного обстрелом оккупационных войск дома, 7 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр стратегически важного для Донбасса Славянска Вадим Лях, ранее бывший депутатом от Партии регионов, а в 2020 году был избран мэром от Оппозиционного блока, в интервью НВ рассказал, что в городе, где до полномасштабного российского вторжения жило 100 тысяч жителей, осталось около 23 тысяч человек.

«Cреди них большое количество детей — в районе 4 тыс.», — отметил мэр.

По его словам, он пытается уговорить оставшихся жителей эвакуироваться, но страх оказаться вдалеке от собственного дома у них больше, чем страх боевых действий.

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Лях также рассказал, что 27 июня россияне обстреляли Славянск кассетными боеприпасами в 8:30 утра, когда на улице были люди. В результате один человек погиб и четверо получили тяжелые ранения.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовят наступление на Барвенково и Славянск.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Славянск Украина-Россия Интервью НВ Российско-украинская война Война России против Украины

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