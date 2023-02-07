Почти 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи — ООН 7 февраля, 20:50 Последствия российских обстрелов в Гостомеле Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что почти 13,3 млн человек вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Трагедия продолжается, и конца ей не видно», — заявил Гриффитс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

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Он привел следующие цифры: более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН, хотя реальные цифры могут быть намного выше.

Более 8 млн украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны — многие из них живут в коллективных центрах. По данным ООН, это самое большое движение беженцев со времен Второй мировой войны.

«В помощи нуждаются в 17,6 млн человек — 40% населения Украины. Накануне ужасной годовщины полномасштабного вторжения нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше», — констатировал Гриффитс.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.

