РФ держит в Черном море четыре носителя Калибров с общим залпом до 30 ракет — ВМС Украины 15 марта, 14:03 Россия вывела корабли на боевое дежурство, есть угроза ракетных ударов (Фото:Минобороны РФ)

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 13 вражеских кораблей, четыре из которых — носители Калибров с общим залпом в 28 ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

В Азовском море находится один корабль российских оккупантов.

В Средиземном море враг держит три носителя Калибров с общим залпом до 20 ракет.

Видео дня

13 марта в ВСУ предупредили о чрезвычайно высокой угрозе ракетных ударов РФ по Украине. Тогда оккупанты вывели в Черное море ракетоносители.

В ОК ЮГ отметили, что есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.

14 марта по всей Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. Во время одной из них РФ выпустила четыре противорадиолокационные ракеты. Все они были сбиты над морем.