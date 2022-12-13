Россия держит на боевом дежурстве в Черном море восемь кораблей 13 декабря, 14:10 РФ держит в Черном море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)

Страна-агрессор РФ по состоянию на вторник, 13 декабря, держит в Черном море на боевом дежурстве восемь кораблей.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп – 76 ракет.

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За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — семь судов, из них три судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю - 17 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине в любой момент.