Россия держит на боевом дежурстве в Черном море восемь кораблей

13 декабря, 14:10
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РФ держит в Черном море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)

РФ держит в Черном море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)

Страна-агрессор РФ по состоянию на вторник, 13 декабря, держит в Черном море на боевом дежурстве восемь кораблей.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=525669832933937&set=a.292820826218840

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп – 76 ракет.

Видео дня

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

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  • до Азовского моря — семь судов, из них три судна двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 17 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине в любой момент.

https://www.youtube.com/watch?v=AAMN3uFxfw0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Корабль Черное море Война России против Украины

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