Боевое дежурство. Россия вывела в Черное море восемь кораблей, среди них ракетоноситель с Калибрами
РФ вывела в Черное море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)
По состоянию на четверг, 15 декабря, Россия вывела в Черное море восемь кораблей, среди них — ракетоноситель с Калибрами.
Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров в Telegram.
По его словам, обстановка в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны.
В Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до восьми единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа Калибр.
«Враг продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не поддаемся», — сказал он.