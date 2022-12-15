Боевое дежурство. Россия вывела в Черное море восемь кораблей, среди них ракетоноситель с Калибрами

15 декабря, 11:19
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РФ вывела в Черное море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)

РФ вывела в Черное море восемь кораблей (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на четверг, 15 декабря, Россия вывела в Черное море восемь кораблей, среди них — ракетоноситель с Калибрами.

Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров в Telegram.

По его словам, обстановка в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны.

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В Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до восьми единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа Калибр.

Видео дня

«Враг продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не поддаемся», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=5kAXLG8sEuM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Корабль Черное море Война России против Украины

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