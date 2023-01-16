Шесть носителей Калибров. В Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей — ВМС
В Черном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей (Фото:Минобороны РФ)
По состоянию на понедельник, 16 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей.
Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.
Среди них есть шесть носителей крылатых ракет Калибр, общий залп составляет около 30 ракет.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.
В Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.
За сутки, в интересах агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 40 судов, из них пять судов двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 23 судна, из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.