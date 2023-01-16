Шесть носителей Калибров. В Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей — ВМС

16 января, 14:06
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В Черном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на понедельник, 16 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.

Среди них есть шесть носителей крылатых ракет Калибр, общий залп составляет около 30 ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

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В Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.

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За сутки, в интересах агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 40 судов, из них пять судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 23 судна, из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
https://www.youtube.com/watch?v=mTT9mDohADY&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Корабль Черное море Война России против Украины

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