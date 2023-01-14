Россия увеличила количество носителей Калибров в Черном море — ОК Південь
Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)
Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море еще один надводный и один подводный носители ракет Калибр.
Об этом в субботу, 14 января, сообщило Оперативное командование Південь в Facebook.
По данным военных, общий залп Калибров у врага составляет 20 ракет. В этой связи украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
12 января представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с Калибрами. На судне насчитывалось четыре ракеты.