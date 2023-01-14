Россия увеличила количество носителей Калибров в Черном море — ОК Південь

14 января, 13:03
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Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море еще один надводный и один подводный носители ракет Калибр.

Об этом в субботу, 14 января, сообщило Оперативное командование Південь в Facebook.

По данным военных, общий залп Калибров у врага составляет 20 ракет. В этой связи украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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12 января представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с Калибрами. На судне насчитывалось четыре ракеты.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Черное море Ракеты Военные корабли Война России против Украины Калибр

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