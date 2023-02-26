Россия из-за шторма не вывела ракетоносители в Черное море, но угроза остается — Гуменюк

26 февраля, 08:57
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Черное море (Фото:Думская)

Черное море (Фото:Думская)

По данным украинских военных, в Черном море нет российских ракетоносителей, однако угроза со стороны оккупантов не исчезла.

Об этом утром воскресенья, 26 февраля, сообщила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона.

По ее словам, накануне вечером в акватории был один носитель ракет врага, однако вечером его завели в место базирования из-за шторма.

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В общей сложности на боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских суден.

«Корабли РФ прижимаются ближе к Восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что отдают себе отчет, что дальнобойное оружие все ближе», — сказала Гуменюк.

Однако она отметила, что угроза остается, ведь россиянам нужно несколько часов, чтобы подготовить и вывести ракетоносители.

«Они пытаются изматывать психику нашего населения постоянными разведывательными облетами, активностью авиации, а затем врасплох могут нанести ракетный удар», — добавила представительница ОК Юг.

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25 февраля в Черном море находились девять российских кораблей. Сообщалось, что среди них был ракетоноситель с восемью ракетами Калибр.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Черное море Военные корабли Наталья Гуменюк Война России против Украины

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