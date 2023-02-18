Оккупанты держат в Черном море два ракетоносителя с восемью Калибрамы — ОК Юг 18 февраля, 15:21 Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

По данным украинских военных, российские оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море девять своих кораблей, среди которых два ракетоносителя, оснащенные в общей сложности восемью ракетами Калибр.

Об этом днем субботы, 18 февраля, сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Отмечается, что один ракетоноситель захватчиков – подводный, а другой – надводный.

Утром 18 февраля в большинстве областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Россияне запустили ракеты Калибр из Черного моря. Украинская противовоздушная оборона сбила два из четырех вражеских снарядов.

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В результате российской атаки прогремели два взрыва в Хмельницком. Одна из ракет окупантов попала по военному объекту, а вторая — вблизи остановки общественного транспорта. Из-за обстрела пострадали двое гражданских.