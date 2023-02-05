Критическое количество. Оккупанты оставили в Черном море пять военных кораблей — ОК Юг 5 февраля, 12:46 Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

По данным украинских военных, российские оккупанты не отказались от планов нанести ракетные удары по Украине, но из-за шторма уменьшили корабельную группировку в Черном море до пяти единиц.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила представительница Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.



«Шторм настолько сильный — пять-шесть баллов, для Черного моря это очень мощный шторм, что им (оккупантам – ред.) пришлось завести ракетоносители на базу. Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена критично — до пяти единиц. Это, в частности, судна обеспечения и разведчики, оставшиеся еще в Черном море, но продолжается процесс возвращения на базу, поскольку действительно ветер очень сильный, волны очень мощные», — сказала Гуменюк.

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Также она отметила, что в Азовском море при шторме в два-три балла нет ни одного российского военного корабля на службе.

«Но мы наблюдаем продолжение разведывательной деятельности. В частности, и вчерашние воздушные тревоги по всей территории Украины, связанные с авиационным разведчиком, говорят о том, что враг, приобщая к самолету-разведчику МИГи, пытается выведать нашу противовоздушную оборону. Все-таки они продолжают ее тестировать», — высказалась представительница Сил обороны юга.

3 февраля Военно-морские силы ВСУ сообщили о девяти вражеских кораблях на боевом дежурстве в Черном море. В Азовском море РФ держала одно судно, а в Средиземном – 10.

