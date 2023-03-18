Опасность остается высокой. Количество Калибров в Черном море может достигать 20 — Гуменюк 18 марта, 09:40 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот с видео)

По данным украинских военных, россияне уменьшили количество ракетоносителей в Черном море, однако опасность удара остается высокой.

Об этом в субботу, 18 марта, заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона.



Она отметила, что корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 единиц, среди которых есть три ракетоносителя (один из них — подводный). Общий залп ракет Калибр на них может составлять до 20 единиц.

Видео дня

Однако она отметила, что атаки «шахедами» указывают на вероятность подготовки оккупантов к применению более тяжелого оружия, в частности ракет Калибр, поскольку враг использует беспилотники для выявления систем украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, активизировалась вражеская авиация, что свидетельствует о продолжении разведывательной деятельности россиян.

17 марта Военно-морские силы ВСУ сообщали о пребывании в Черном море четырех российских ракетоносителей. Их общий залп составлял до 24 ракет.