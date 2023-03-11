До семи Калибров на борту. Россияне держат в Черном море один ракетоноситель — ВМС Украины 11 марта, 11:07 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

По данным украинских военных, российские оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море один ракетоноситель с залпом до семи ракет.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщили Военно-морские силы ВСУ в Facebook.



Отмечается, что в целом в Черном море находятся пять российских кораблей, а в Азовском — один.

В то же время в Средиземном море численность группировки вражеских кораблей составляет семь единиц, три из которых — носители крылатых ракет Калибр. Общий залп составляет до 20 ракет.

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10 марта представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что Россия завела свои корабли-ракетоносители в Черном море в пункты базирования. Это произошло после того, как они отстреляли почти весь свой запас.