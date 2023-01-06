Россия вывела 12 военных кораблей в акватории трех морей — ВМС Украины

6 января, 12:53
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Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупационные войска на утро пятницы, 6 января, имеют на боевом дежурстве 12 военных кораблей в акваториях Черного, Средиземного и Азовского морей.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Олег Чалык в еженедельном отчете.

По его словам, россияне вывели в Черное море один корабль. В Средиземном море находятся девять вражеских судов, в том числе пять носителей крылатых ракет Калибр: их общий залп составляет 72 ракеты. А в Азовском море на боевом дежурстве расположены два российских корабля.

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В ВМС добавили, что в течение недели через Керчь-Еникальский пролив в Черное море в интересах РФ прошли 150 суден, из них 37 продолжили движение в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли 166 суден, из которых из пролива Босфор двигались 33 судна.

Все эти корабли нарушили Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Черное море Азовское море ВМС Украины Военные корабли Война России против Украины

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