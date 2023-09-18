Силы обороны за время контрнаступления освободили на юге 260 кв. км — Минобороны 18 сентября, 09:47 ВСУ (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на Юге Украины и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она отметила, что наступление на Бахмутском направлении осуществляется без создания наступательной группировки, применения дополнительных ресурсов и материальных средств.



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По ее словам, за прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. Всего с начала украинского контрнаступления под Бахмутом было освобождено 51 кв. км.



Маляр отметила, что на юге украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

«Есть успех в районе южнее и восточнее Роботино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах», — подчеркнула заместитель министра обороны.

Кроме того, она подчеркнула, что за неделю ВСУ на юге освободили 5,2 кв. км территорий. Всего за время наступательных действий там освобождено уже 260 кв. км.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещеевку.