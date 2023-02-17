PIN-UP Ukraine поддержала Украину более чем на 327 млн гривен в 2022 году 17 февраля, 10:25 Новости компаний PIN-UP Ukraine

За 2022 год PIN-UP Ukraine перечислила в государственный бюджет и в помощь украинцам 327,7 млн гривен

С начала полномасштабного вторжения PIN-UP Ukraine продолжает свою деятельность, способствует развитию индустрии и активно поддерживает экономику страны. За прошлый год в государственный бюджет Украины компанией своевременно было перечислено 271,2 млн гривен налогов и лицензионного сбора. В налоговые отчисления вошли: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

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На гуманитарные и благотворительные проекты PIN-UP Ukraine направила 56,5 млн гривен. Деньги были направлены на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий, больницам и поликлиникам. В частности, PIN-UP Ukraine закупила более 300 тонн пищевых продуктов и товаров первой необходимости для жителей Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Киевской и Черниговской областей, а также НДСБ «Охматдет», Клинической больницы «Феофания», Харьковского перинатального центра и больницам Николаева. PIN-UP Ukraine также профинансировала вывоз в Европу на реабилитацию украинских детей, находившихся под оккупацией в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке вКиевской области.

«PIN-UP Ukraine как один из ответственных лидеров на рынке лицензионного казино Украины продолжает поддерживать экономику государства и украинцев. Мы должны показывать пример, ведь в тяжелые для нашего государства времена каждая копейка имеет значение, это уплата в бюджет или помощь собственными средствами в благотворительных проектах. Мы уверены, что ответственность за Украину на каждом из нас, поэтому бизнес должен инвестировать в будущее», — прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine — украинское онлайн-казино, одно из первых в Украине получивших лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет выдана ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году. PIN-UP Ukraine способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.