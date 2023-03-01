В Черном море находятся пять ракетоносителей РФ с 32 Калибрами — ВСУ 1 марта, 20:02 В Черном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты держат в Черном море пять ракетоносителей, общий залп которых может достигать 32 ракет типа Калибр.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находится 17 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет Калибр общий залп 32 ракеты», — говорится в сообщении.

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По их данным, в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из которых пять ракетоносителей с 72 Калибрами.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что проблему российских ракетоносителей в Черном море может решить истребитель F-16.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.