В Черном море может быть до 28 российских ракет Калибр — Гуменюк 14 марта, 22:47 Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

Действия российских войск могут свидетельствовать о подготовке к очередному массированному ракетному удару.

Об этом заявила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Комментируя многочисленные воздушные тревоги в течение суток, Гуменюк сказала, что они могут преследовать цель «держать в напряжении населения» в рамках тактики гибридной войны.

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По данным спикера, параллельно с поднятием авиации российские войска наращивали присутствие в Черном море несмотря на мощный шторм.

«Например, сегодня к вечеру уже накопили 17 кораблей в Черном море, среди которых четыре ракетоносителя, один из которых подводный. Это говорит о том, что по всей вероятности, что к пуску готовы к 28 Калибрам с Черного моря. Поэтому такая тактика, когда сначала работает авиация, затем присоединяются носители ракет с Черного моря, может свидетельствовать опять-таки о готовящемся массированном ракетном ударе», — предположила Гуменюк.

Воздушная тревога звучала по всей Украине четыре раза в течение суток 14 марта, в Киеве и ряде областей — пять.

Утром 14 марта было известно о восьми российских кораблях, среди них один ракетоноситель в Черном море.

Ранее в северных и южный областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за активности тактической авиации РФ. Во время тревоги сообщалось о взрывах в Одесской области и о возможной работе ПВО.

После этого тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета истребителя МиГ-31, который является потенциальным носителем ракет Кинжал.