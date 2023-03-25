Общий залп — восемь Калибров. РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, однако угроза атак остается высокой

25 марта, 12:30
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Российский боевой корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российский боевой корабль (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море по состоянию на утро субботы, 25 марта, находятся два носителя Калибров, общий залп составляет до восьми ракет. Но при этом угроза атак все же остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования», — говорится в сообщении.

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Указано, что в Черном море на боевом дежурстве находится два подводных ракетоносителя, общий залп Калибров — до восьми единиц.

«Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации», — добавляют в командовании.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0TXTSBZ1hLca84tysSkLmYJ7fbG1nrKwKe4x8s2cdmPaH2Uci9SrY5z6stTyjCUSNl

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Черное море Ракетные удары Война России против Украины Калибр

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