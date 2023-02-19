Оккупанты держат в Черном море два ракетоносителя, но Калибров им уже не хватает — Гуменюк 19 февраля, 10:29 Российские военные корабли (Фото:РИА Новости)

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в Черном море РФ по состоянию на утро воскресенья, 19 февраля, держит девять кораблей, среди которых есть ракетоносители.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

По данным Гуменюк, в настоящее время в Черном море находится один надводный и один подводный ракетоносители РФ. Общий залп Калибров может составлять 8 ракет.

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Однако оккупанты имеют ракетоносители в пунктах базирования.

«Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы Калибров в Севастополь, поскольку им их уже не хватает», — сказала Гуменюк.

По ее словам, Россия хоть и продолжает производить новые ракеты, однако скорость пополнения запасов не слишком интенсивна.

«Это говорит о том, что скорость обновления запаса не такая, как они бы хотели. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество калибров у них осталось на уровне около 20%. Это критично низкий уровень запаса. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты», — предупредила спикера.

Утром 18 февраля в большинстве областей Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Россияне запустили ракеты Калибр из Черного моря. Украинская противовоздушная оборона сбила два из четырех вражеских снарядов.