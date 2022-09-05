Около 10 тысяч хасидов приедет в Умань на празднование Рош ха-Шана — ОВА 5 сентября, 16:22 Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

В Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих.

Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«На наш взгляд, безопасность сегодня превыше всего. Поэтому говорить, что призыв к верующим воздержаться от посещения Умани является строгой мерой, не стоит», — сказал Табурец.

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Он также отметил, что местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош ха-Шана.

«Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, но не акцентировать внимание, что мы категорически против», — подчеркнул глава ОВА.

Глава ОВА также отметил, что просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена ​​высокой вероятностью ракетных ударов, и напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.



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