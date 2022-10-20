Меньше 2%. Глава ОВА сообщил, сколько населенных пунктов Харьковской области остаются под оккупацией

20 октября, 12:12
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В Харьковской области ВСУ освободили 544 населенных пункта (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Харьковской области ВСУ освободили 544 населенных пункта (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Харьковской области с начала осени Вооруженные силы Украины освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Боевые действия на территории Харьковской области продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории», — отметил он.

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По словам главы ОВА, за последние шесть дней были освобождены 19 населенных пунктов.

Он сказал, что областная администрация совместно с военными и властями на местах провела огромную работу по созданию эшелонированной обороны области. Обустроены и укреплены три линии обороны, укрепление которых продолжается и по сей день.

https://www.youtube.com/watch?v=2AqYwkGyKDI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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