Последствия российского террора. В ООН уже подтвердили гибель 6 884 гражданских из-за войны России против Украины 27 декабря, 19:20 Российские оккупанты убили женщину в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 6 884 случая гибели и 10 947 случаев ранения гражданских в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом свидетельствуют данные организации с 24 февраля по 26 декабря.

С 1 по 26 декабря было зафиксировано 681 пострадавшего человека из-за российской агрессии, в том числе 165 погибших.

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Большинство потерь среди гражданского населения были вызваны использованием взрывного оружия с широкой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.