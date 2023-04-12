В плену россиян находится около тысячи гражданских — правозащитники 12 апреля, 17:13 Пыточная в Херсоне, которую обнаружили после деоккупации (Фото:Скриншот видео NV)

На временно оккупированной территории Украины и в России есть около сотни мест, где удерживают около тысячи гражданских украинцев, сообщили украинские правозащитники.

Об этом заявили представители Медийной инициативы за права человека и ОО Гражданские в плену, сообщает Укринформ.

По данным Министерства реинтеграции, по состоянию на конец февраля 950 гражданских находятся в местах удерживания.

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По данным МИПЧ, идентифицированы 948 заложников — гражданских на ВОТ и в России.

Правозащитники представили карту с местами удерживания гражданских и военнопленных. На ней отображено сто мест удерживания — от Донецкой и Херсонской областей до Иркутской области РФ.

Также локализованы тюрьмы на деоккупированной территории — Киевской, Сумской областях.

По словам экспертов, работа над картой продолжалась год. Они отслеживали соцсети и сайты, чтобы определить людей, которые исчезли в период оккупации. Также специалисты опрашивали лиц, освобожденных из плена.

Координатора МИПЧ Татьяна Катриченко отметила, что едва ли не ежедневно обнаруживают новые тюрьмы, поэтому их общее количество может составлять несколько сотен, а заложников — до 15 тысяч. Ведь большая территория Украины до сих пор оккупирована — и там ежедневно происходят задержания, а правозащитники обнаруживают новые места удерживания.

Сообщается, что местами содержания и застенками на оккупированных территориях обычно становятся отделения полиции, административные здания и подвалы, базы отдыха.

Например, на Арабатской Стрелке в Херсонской области в каждом из сооружений на базе отдыха удерживают от 4 до 10 человек.

Кроме того, часть людей из оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине переместили в два СИЗО Симферополя. Там МИПЧ идентифицировала 70 украинцев, которых удерживают в СИЗО-2.

Катриченко отметила, что попасть в такие места может каждый, кто вызывает «подозрения» у россиян, в частности при попытке эвакуироваться.