В Минобороны назвали количество F-16, необходимое для освобождения Украины 26 мая, 14:41 Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup через REUTERS)

Министерство обороны назвало количество истребителей F-16, которое необходимо Украине для полного освобождения своей территории.

На странице в Twitter Минобороны написало, что для полного освобождения территории Украины необходимо 4 эскадрона истребителей F-16, которые включают в себя 48 единиц самолетов.

Видео дня

«4 эскадрона F-16 (48 самолетов) — именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора», — говорится в посте.

16 мая 2023 года советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил об обращении украинской стороны к странам-партнерам с просьбой передать от 40 до 50 самолетов F-16 чтобы сформировать три-четыре эскадрильи.

В тот же день Великобритания, Нидерланды и Франция объявили, что создают «коалицию истребителей» для предоставления Украине F-16

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию и стребителей для Украины.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

25 мая после завершения Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

