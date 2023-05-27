«Атаки будут продолжаться». В ОК Юг рассказали, какие запасы Шахедов у россиян 27 мая, 22:04 Гуменюк рассказала, сколько еще Шахедов имеют россияне для атак по Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что у оккупантов существуют большие запасы иранских беспилотников Shahed-136, и они постоянно пополняются.

Об этом она сказала в эфире Апостроф TV.

«К сожалению, запас „шахедов“ у врага пополняется. Это самая главная проблема для Украины — то, что у страны-спонсора терроризма есть свои спонсоры. Именно поэтому они получают определенную поддержку, благодаря чему проводят свои атаки», — рассказала Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, россияне до сих пор имеют большой запас Шахедов. В то же время они могут использовать другие способы воздействия на украинские системы противовоздушной обороны, логистические маршруты, центры сбора — в частности центры помощи фронту.

«Напомню, что враг не чурается атаковать склады с гуманитарными грузами, склады Красного креста, мирные жилые районы, больницы, элеваторы. Мы имеем дело с террористами, и должны это осознавать. И помнить, что мы не можем предсказать заранее, что именно будет применяться и где», — добавила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отметила, что недавно оккупанты пополнили свой запас дронов, поэтому атаки будут продолжаться. Однако, по ее словам, «не надо их ждать, однако надо быть к ним готовыми».

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что Иран с августа 2022 года поставил стране-агрессору России более 400 дронов-камикадзе.

США видят все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют военное сотрудничество. В рамках этого сотрудничества Иран поставляет кремлевскому режиму дроны-камикадзе.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянским СМИ заявил, что Иран поставил России более 1 тысячи дронов и другое оружие.