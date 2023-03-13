«Момент украинского государства Израиль». Четыре причины, почему затягивание войны станет худшим сценарием для Путина — Тимоти Эш 13 марта, 15:12 Украинские военные стреляют по позициям россиян в районе Бахмута, Донецкая область, 7 марта 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

В противовес хору голосов, прогнозирующих, что война России против Украины может затянуться на долгие годы, британский экономист Тимоти Эш привел ряд аргументов в подтверждение своего мнения о том, что такой сценарий был бы чрезвычайно неудачен для самой Москвы.



Об этом Тимоти Эш пишет в своей новой колонке. Экономист напоминает, что сейчас в международном западном сообществе доминирует мысль о том, что «ни одна из сторон не может нанести сокрушительный удар и что результатом будет затяжная война на истощение, во многом похожая на ирано-иракскую войну 1980-х годов».

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«Многие из тех, кто продвигает эту линию, кажется, предполагают, что это действительно теперь по умолчанию установка президента Путина. […] Я, как могу, борюсь с мировоззрением, описанным выше», — отмечает Эш, по мнению которого Россия лишь проиграет от затягивания конфликта — и проиграет катастрофически.

Он подробно описывает четыре причины, исходя из которых считает безосновательными предположения о том, что затяжная война будет играть на руку российскому диктатору. Вот они в кратком изложении (подробнее — в полной версии колонки Тимоти Эша):

Во-первых, такой подход «игнорирует смелость, выдающиеся инновации и изобретательность Украины и ее народа». Освобождением Киева и севера, а также контрнаступлениями в Харькове и Херсоне Украина продемонстрировала, что при правильной планировке и оснащении может нанести сокрушительные поражения российской армии. В то время как «Россия кажется неспособной к быстрой победе», констатирует Эш. «И следует задаться вопросом, даже если бы она это сделала, например, если бы ей удалось захватить всю Украину, могла ли она когда-либо надеяться на то, что способна контролировать, править или подчинить Украину без огромных затрат ресурсов? Честно говоря, я так не дума.», — заключает экономист.

«Во-вторых, если план российской игры состоит в том, чтобы истощить Украину и Запад, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — пишет Тимоти Эш. По его словам, нет никаких признаков того, что нынешняя администрация Байдена откажется от поддержки Украины, и Киев, похоже, по-прежнему может опираться на сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе. И даже если допустить возвращение Трампа к власти после Байдена, он, вероятно, будет ограничен все еще сильной двухпартийной поддержкой Украины и поддержкой со стороны истеблишмента округа Колумбия. И даже если поддержка Запада замедлится, украинцы будут продолжать воевать, «поскольку им просто некуда больше идти», напоминает экономист. «Они борются за свою землю и своих людей. […] Это момент украинского государства Израиль, и, как и в случае с израильтянами, украинцы чувствуют, что им просто больше некуда деваться», — сравнивает он.

В-третьих, Эш признает, что Украина может потерпеть неудачу в своих контрнаступлениях, а затем через 2−3 года Запад откажется от своей поддержки, и Россия получит преимущество над Украиной. «Но это будет долгий путь для российских войск, и трудно представить, чтобы нарратив долгой войны был привлекательным для Москвы», — пишет экономист. В таком случае это означает для России миллионы жертв, отсутствие надежды на смягчение санкций, экономический спад, экономический выбор «пушки против масла», падение уровня жизни, миграцию, недостаток квалифицированных кадров, снижение производительности, если не коллапс. А российская экономика в размере $1,8 трлн. «простоне может выиграть гонку вооружений с Западом», чей объем экономики составляет $40 трлн.

В-четвертых, долгая война отвечала бы интересам США и Китая, но не России. В таком случае Россия будет низведена «до уровня бедняка в стратегическом союзе с Китаем», станет гораздо зависимее от КНР и гораздо слабее в экономическом и военном плане, убежден Эш. «А для США — чем дольше будет продолжаться война, тем дольше экономическая и военная мощь России будет ослабевать до такой степени, что станет очевидным ее падение от статуса сверхдержавы до уровня скорее региональной державы, хотя и обладающей ядерным оружием — похожей на Пакистан», — констатирует он. .

В то же время, излагая эти аргументы, Тимоти Эш признает, что логика российского диктатора может отличаться от этих очевидных выводов. «как и всегда в этой войне, вопрос в том, есть ли у Путина тот же набор информации, что и у всех нас — и очевидно ли для него то, что я так ясно вижу, — что его поражение неизбежно? И воспринимает ли он ту же самую информацию, что и я, точно так же, как и я, видит ли он ее через ту же призму? Я в этом сомневаюсь» — резюмирует экономист.



