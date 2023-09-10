Пригодная для боев погода. Сколько времени в запасе у ВСУ, прежде чем осенние дожди замедлят контрнаступление — оценка генерала Милли 10 сентября, 13:44 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

У Вооруженных сил Украины есть чуть больше месяца — примерно от четырех до семи недель — прежде чем осенняя погода может замедлить и усложнить темпы продвижения украинских военных в контрнаступлении.

Такую оценку дал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, в воскресном эфире ВВС. «Остается еще некоторое время, вероятно, около 30−45 дней пригодной для боев погоды, поэтому пока что украинцы не закончили. Бои еще не закончились, [ВСУ]пока не закончили боевую фазу того, что запланировали», — отметил Милли.

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По его мнению, в холодных условиях Украине будет гораздо труднее маневрировать на поле боя. Он признал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось, но добавил: «Тяжелые бои до сих пор продолжаются. Украинцы все еще продолжают последовательно двигаться вперед».

Генерал Милли отдельно подчеркнул, что сейчас слишком рано заявлять о том, что наступление якобы провалилось, и напомнил, что Украина «очень стабильно продвигается через российские линии фронта».



В том же интервью Лауре Кюнсберг на ВВС адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, выразил уверенность, что «Украина выиграет, а Россия проиграет».

«Это потому, что целью России было подчинить Украину и поставить ее под свой контроль, — сказал он. — Этого не произошло и никогда не произойдет, вот почему Украина побеждает».

Он добавил, что Украина прогрессирует в борьбе за возвращение своей территории, вернув себе 50% захваченных Россией земель. Прогресс Украины также обусловлен тем, что международное сообщество «оказывало экономическое и дипломатическое давление, и от этого страдает Россия», напомнил Радакин.

В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов убежден, что контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды. Об этом он заявил на форуме YES в Киеве, который состоялся 8−9 сентября.

В то же время американский генерал Дэвид Петреус, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане, считает, что наступательный прогресс Вооруженных сил Украины в Запорожской области может продолжаться еще четыре месяца — в зависимости от того, когда пойдут дожди и будут ли вовремя получены боеприпасы.