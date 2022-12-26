Силы украинской ПВО уничтожили 70 иранских дронов-камикадзе из новой партии — ВСУ 26 декабря, 13:58 РФ атакует дронами-камикадзе города Украины с начала октября (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Силы украинской ПВО уничтожили уже около 70 дронов-камикадзе иранского производства из новой партии, которую получили войска РФ для атак на города Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Как известно, в Россию поступила вторая партия дронов — 250. Первая насчитывала около 400. Сейчас у нас из новой партии четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе. Около 70 БПЛА уничтожено противовоздушной обороной с этой новой партии», — отметил он.

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Игнат добавил, что у российских оккупантов еще остаются беспилотники, поэтому украинским военным нужно готовиться к будущим атакам, защищая, в частности, объекты критической инфраструктуры.

С начала октября Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по Украине, а также начала атаковать города дронами-камикадзе иранского производства. Вражеские снаряды и беспилотники попадают в объекты критической инфраструктуры, а также разрушают гражданскую инфраструктуру.

Украинская ПВО сбивает большинство ракет и дронов российских оккупантов.

Инфографика: НВ

В ночь на 19 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.