В ОК Юг рассказали, сколько дронов-камикадзе есть у России

13 октября, 13:12
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У России есть до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

У России есть до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия получила от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются их использовать по определенным регионам, с учетом удаленности», — сказала она.

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По ее словам, сейчас оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах тысячи километров от точки запуска.

Гуменюк добавила, что РФ сконцентрировала большое количество таких дронов на оккупированных территориях юг Украины, а также пытаются атаковать с северных границ.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины

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