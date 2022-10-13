В ОК Юг рассказали, сколько дронов-камикадзе есть у России 13 октября, 13:12 У России есть до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия получила от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются их использовать по определенным регионам, с учетом удаленности», — сказала она.

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По ее словам, сейчас оккупанты пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах тысячи километров от точки запуска.

Гуменюк добавила, что РФ сконцентрировала большое количество таких дронов на оккупированных территориях юг Украины, а также пытаются атаковать с северных границ.

Инфографика: НВ