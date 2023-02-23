Оккупанты уже уничтожили или повредили более 85 тысяч домов в Донецкой области — ОВА

23 февраля, 23:18
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Последствия российского обстрела в Донецкой области, 23 февраля (Фото:Донецкая ОВА / Telegram)

Последствия российского обстрела в Донецкой области, 23 февраля (Фото:Донецкая ОВА / Telegram)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Были разрушены или повреждены 86 870 домов, из них 5 395 многоквартирных, и частный жилищный сектор — 81475», — говорится в заявлении.

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По словам Кириленко, россияне повредили 63 котельных, 20 мостов, почти 450 километров газопроводов.

Российские оккупанты обстреливают учебные заведения, в результате чего было разрушено и повреждено 720 зданий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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