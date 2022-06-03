«Сможете поднять планку». Военный эксперт рассказал, когда Украина начнет уничтожать по 500 оккупантов в день

3 июня, 13:54
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Тело российского оккупанта в селе Малая Рогань Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Тело российского оккупанта в селе Малая Рогань Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Авторитетный военный эксперт из Азербайзжана Агиль Рустамзаде в интервью НВ спрогнозировал, когда Украина сможет убивать по 500 оккупантов в день.

Он объяснил, что то, что потери оккупационных войск снизились до 100−150 солдат в сутки с 200−300 в сутки связано с тем, что у Украины не хватает артиллерии.

«У вас даже был период, неделю или десять дней назад, когда у вас не хватало снарядов и боеприпасов. Но сейчас боеприпасы подвозят, и в перспективе двух недель, я думаю, вы сможете поднять планку до 300−500 убитых в день», — сказал Рустамзаде.

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Однако он отметил, что этого все равно недостаточно, чтобы операция украинских войск приняла наступательный характер.

«Для того, чтобы случился перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности восполнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна возрасти до 1000 в сутки», — отметил эксперт.

По данным Украины, с начала вторжения Россия потеряла 30950 солдат.

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Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российско-украинская война российские потери

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