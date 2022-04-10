За время вторжения РФ в Украине погибли 177 детей, больше всего раненых и убитых — в Донецкой области 10 апреля, 09:09 Цей матеріал також доступний українською Скульптура ребенка, обстрелянная в харьковском парке Горького (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ погибли 177 детей, ранения получили еще 336.

Такие данные 10 апреля привел Офис генпрокурора, уточнив, что это минимальные оценки. Цифры не окончательные, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 108, Киевской — 93, Харьковской — 76, Черниговской — 51, Николаевской — 40, Луганской — 35, Запорожской — 22, Херсонской — 29, в Киеве- 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.

Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведения. 87 из них разрушены полностью.

Офис генпрокурора также привел несколько примеров преступлений против детей, совершенных российскими оккупантами:

4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Мальчики начали убегать и были расстреляны в спину военнослужащими РФ из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи с. Карьерное Бериславского района в Херсонской области получили ранения трое детей.

8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими РФ.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

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