В прифронтовых населенных пунктах остаются 56 детей

20 апреля, 21:20
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Эвакуация детей из Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Эвакуация детей из Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За прошедшую неделю из прифронтовых зон Донецкой области удалось эвакуировать 70 детей, там еще остаются 56 детей.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Радио Свобода.

Продолжается принудительная эвакуация детей из 21 населенного пункта Донбасса. По словам Верещук, люди охотно уезжают, если понимают, куда едут.

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Региональная принудительная эвакуация детей продолжается в прифронтовых селах Херсонской и Запорожской областей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Ирина Верещук Война России против Украины

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